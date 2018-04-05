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Для получения золотой медали выпускникам придется набрать минимум 70 баллов по ЕГЭ

20:22, 05.04.2018
Для получения золотой медали выпускникам придется набрать минимум 70 баллов по ЕГЭ
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Глава Минобрнауки России Ольга Васильева заявила, что со следующего года планируется систематизировать выдачу школьных медалей за успехи в учебе.

Анализ ситуации привел к разработке новых норм, в которых одним из условий получения медали сделают набор выпускником определенного минимума баллов ЕГЭ.

«Согласно изменениям, для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием выпускникам необходимо, завершив обучение по образовательным программам среднего общего образования, получить итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, а также успешно пройти государственную итоговую аттестацию и набрать по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным учебным предметам не менее 70 баллов», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Медаль в новой схеме не даст большого преимущества при поступлении. При этом в ситуации, когда на одно место будут претендовать медалист и немедалист с одинаковым количеством баллов ЕГЭ, медаль станет преимуществом.

Ранее в Минобрнауки Татарстана рассказали о предстоящем ЕГЭ и объяснили, зачем учителя «рисуют» пятерки и «штампуют» золотых медалистов. Подробности — в материале «Реального времени».

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