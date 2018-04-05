В Казани на дни матчей ЧМ-2018 болельщики уже забронировали 78% хостелов

Сервис путешествий OneTwoTrip провел исследование доступности хостелов в городах-организаторах во время матчей чемпионата мира по футболу.

Выяснилось, что 78% хостелов в Казани уже забронированы. Из 60 хостелов в Казани места остались на матч Польша — Колумбия (24 июня) только в двух. На матч Германия — Корея (27 июня) — 11.

При этом в Москве свободными остались 60% мест в хостелах, а в Сочи — 95%.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.



Ранее в Ростуризме заявили о дефиците гостиниц к ЧМ-2018 в шести регионах страны.