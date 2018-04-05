Орешкин: доля государства в экономике РФ приближается к 50%

В 2017 году доля государства в российской экономике вновь возросла и вплотную приблизилась к 50%. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании Госсовета по конкуренции.

«В прошлом году, по оценкам экспертов, доля государства опять выросла и вплотную приблизилась к отметке 50%», — сказал он.

По словам Орешкина, во многом рост госсектора финансируется кредитными ресурсами, пишет ТАСС.

Ранее «Реальное время» писало, что на цифровизацию экономики дополнительно выделили более 3 млрд рублей.