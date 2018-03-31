На цифровизацию экономики дополнительно выделили более 3 миллиардов рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на финансирование первоочередных мероприятий программы по цифровизации экономики из резервного фонда. Документ опубликован на сайте правительства России.

Деньги пойдут на «финансирование первоочередных мероприятий по направлениям «Информационная инфраструктура», «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Информационная безопасность» программы», — говорится в справке к распоряжению.

Ранее уже были выделены 220 млн рублей на цифровизацию экономики. Однако большую часть тех денег предполагалось потратить на научно-методические работы, на разработку правового фундамента и решение первоочередных задач цифровизации, на построение концепции регулирования отношений и организации управления, а также на системы мониторинга.