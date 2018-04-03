Дворкович: «Самара Арену» должны ввести к 25 апреля

Стадион в Самаре, реконструируемый к чемпионату мира по футболу, должны ввести к 25 апреля, рассказал вице-премьер, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.

«По обновленному графику стадион должен быть введен в строй к 25 апреля, и 28 апреля состоится тестовый матч. Все работы технические в графике, единственный вопрос — это плюсовые температуры для укладки и прошивки газона, поэтому если повезет с травой, то все будет в порядке — все остальные работы будут завершены», — цитирует Дворковича «Интерфакс».

В конце февраля сообщалось, что стадион «Самара Арена» готов к посадке газона.