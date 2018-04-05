Новым директором Института развития образования РТ стала экс-ректор ТИСБИ Людмила Нугуманова

Новым директором Института развития образования РТ назначена экс-ректор ТИСБИ Людмила Нугуманова. Информация об этом появилась на официальном сайте института.



Кресло ректора ТИСБИ от Нугумановой перешло к Нэлле Прусс, ранее уже занимавшей эту должность в течение 24 лет.

Нугуманова Людмила Николаевна родилась 20 мая 1954 года в деревне Тюгеевка Заинского района ТАССР.

В 1976 году окончила Елабужский педагогический институт по специальности «математика и физика». До 1981 года работала учителем физики средней школы №11 Альметьевска, затем — заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы №9. В 1993—1994 годах — директор средней школы №17 Чистополя. До 1996 года — директор средней школы №80 Казани, затем — директор научно-методического центра управления образования администрации Казани.

В 1999—2002 годах занимала должность начальника отдела образования Вахитовского района Казани. Затем в 2002—2012 годах была заместителем министра образования и науки РТ. До июня 2016 года работала советником Ильшата Гафурова по довузовскому, общему и педагогическому образованию. С 2016 года занимала пост ректора ТИСБИ.