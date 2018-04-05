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Экономика

В России с 2018 года налог на гаражи и бани будет начисляться автоматически

08:59, 05.04.2018 4
В России с 2018 года налог на гаражи и бани будет начисляться автоматически
Фото: ru.wikipedia.org / Joachim Radtke

Владельцам гаражей, бань и прочих сооружений на дачных участках с 2018 года будет автоматически начислен налог на имущество после регистрации объектов в Едином госреестре недвижимости. Об этом рассказали в Федеральной налоговой службе.

Данные в реестр могут заноситься даже без ведома собственников объектов. При постановке дач на кадастровый учет власти будут использовать спутниковые фотографии или данные беспилотников.

Кампания по постановке на учет недвижимости коснется 40 тыс. объектов. Комплексные кадастровые работы пройдут в Башкортостане, Коми, Мордовии, Якутии, Тыве, Забайкальском, Камчатском, Пермском, Хабаровском краях, Амурской, Вологодской и Псковской областях, а также в Севастополе, сообщают «Известия».

В 2018 году на эти цели выделят 100 млн рублей из федерального бюджета и 69 млн рублей из бюджетов субъектов РФ.

Ранее в Минстрое России подготовили ряд законопроектов, ужесточающих санкции для владельцев самовольных построек. В частности, с 1 июля 2018 г. их предлагают наказывать штрафами от 20 до 300 тыс. рублей. В случае отказа от сноса у собственника постройки могут отнять земельный участок.

ЭкономикаБюджет
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Очередное глупое нововведение, порождающее еще больше недочетов - например, навес тоже будет считаться налогооблагаемым имуществом, т.к. при снимке сверху это вполне себе строение
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  • Анонимно 05 апр
    Можно спрогнозировать спрос на пластмассовые зеленые деревья и траву, которую вполне можно расположить на крышах, фотосъемка же не отличает искусственное от натурального.
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  • Анонимно 06 апр
    сначала прочитайте что написано в этом постановлении а потом возмущайтесь налог зависит от цены вашей постройки если ваш туалет дороже 100 000 тыс то налог будете платить а если нет то и налога нет читать надо внимательно
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  • Анонимно 09 апр
    Самое главное что на всё это потратят Сто миллионов а пенсии прибавили 250 р Зла не хватает на эту уродливую систему
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