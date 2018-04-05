В России с 2018 года налог на гаражи и бани будет начисляться автоматически

Владельцам гаражей, бань и прочих сооружений на дачных участках с 2018 года будет автоматически начислен налог на имущество после регистрации объектов в Едином госреестре недвижимости. Об этом рассказали в Федеральной налоговой службе.



Данные в реестр могут заноситься даже без ведома собственников объектов. При постановке дач на кадастровый учет власти будут использовать спутниковые фотографии или данные беспилотников.

Кампания по постановке на учет недвижимости коснется 40 тыс. объектов. Комплексные кадастровые работы пройдут в Башкортостане, Коми, Мордовии, Якутии, Тыве, Забайкальском, Камчатском, Пермском, Хабаровском краях, Амурской, Вологодской и Псковской областях, а также в Севастополе, сообщают «Известия».

В 2018 году на эти цели выделят 100 млн рублей из федерального бюджета и 69 млн рублей из бюджетов субъектов РФ.



Ранее в Минстрое России подготовили ряд законопроектов, ужесточающих санкции для владельцев самовольных построек. В частности, с 1 июля 2018 г. их предлагают наказывать штрафами от 20 до 300 тыс. рублей. В случае отказа от сноса у собственника постройки могут отнять земельный участок.