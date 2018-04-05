ВШЭ и ЦСР разработали реформу российского образования за 8 трлн рублей

Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина разработали проект реформы российского образования. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Полная реализация «12 решений для нового образования» обойдется в 8,3 трлн рублей за 6 лет с учетом бюджетного и внебюджетного финансирования. Это позволит довести бюджетное финансирование образования к 2024 г. до 4,8% ВВП.

В системе дошкольного образования авторы программы выделяют этап раннего развития — от 0 до 3 лет, предполагающий ежемесячное наблюдение развития детей и консультирование родителей специалистами.



Также в рамках проекта планируется ввод цифровых учебно-методических комплексов, модернизация инфраструктуры, запуск адресных программ образовательной поддержки бедных семей, создание сети колледжей опережающей подготовки в области высоких технологий и др.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в России выделят на проект ранней профориентации школьников 1 млрд рублей в 2018 году.