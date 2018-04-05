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ВШЭ и ЦСР разработали реформу российского образования за 8 трлн рублей

06:58, 05.04.2018 3
ВШЭ и ЦСР разработали реформу российского образования за 8 трлн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Михаил Козловский

Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок Алексея Кудрина разработали проект реформы российского образования. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Полная реализация «12 решений для нового образования» обойдется в 8,3 трлн рублей за 6 лет с учетом бюджетного и внебюджетного финансирования. Это позволит довести бюджетное финансирование образования к 2024 г. до 4,8% ВВП.

В системе дошкольного образования авторы программы выделяют этап раннего развития — от 0 до 3 лет, предполагающий ежемесячное наблюдение развития детей и консультирование родителей специалистами.

Также в рамках проекта планируется ввод цифровых учебно-методических комплексов, модернизация инфраструктуры, запуск адресных программ образовательной поддержки бедных семей, создание сети колледжей опережающей подготовки в области высоких технологий и др.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в России выделят на проект ранней профориентации школьников 1 млрд рублей в 2018 году.

ОбществоОбразование
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Каждый последующий проект бредовее предыдущего. У нас последние несколько лет в образовании - это агония...
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  • Анонимно 05 апр
    Нового ни чего ни принесет,а Кудрина надо гнать с таких высоких постов...
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  • Людмила Веденеева 05 апр
    Оставьте образование в покое! Делайте отдельно экспериментальные "резервации" и сколько угодно над обезьянами...
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