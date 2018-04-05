Mail.ru Group и «МегаФон» готовятся к выходу на рынок такси

Mail.ru Group и «МегаФон» договорились о покупке за $35 млн около 55% онлайн-агрегатора такси CityMobil.



«МегаФон» получит около 30% CityMobil, а Mail.ru Group — примерно 25%, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к сделке.

Партнерство расширит аудиторию CityMobil за счет пользователей социальных сетей Mail.ru Group. При этом модель взаимодействия агрегатора и сотового оператора менее очевидна.

«Пока непонятно, идет ли речь о взаимодействии сервиса такси с ресурсами обеих компаний или же о раздельных инвестиционных планах», — добавил один из источников.

Ранее стало известно, что японская транснациональная корпорация Sony начала разработку собственной системы оперативного вызова такси.