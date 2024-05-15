«Шоколадные мануфактуры Корнилова» отсудили у «Бахетле» долг в 600 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Как стало известно «Реальному времени», в Арбитражном суде Татарстана рассмотрели иск «Шоколадных мануфактур Корнилова & Ко» из Свердловской области к казанскому «Бахетле-1». Причиной иска стал долг торговой сети в 630 тыс. рублей, но в ходе разбирательств сумму иска уменьшили до 608 тысяч: 596 тыс. рублей — основного долга и 12 тыс. — процентов за пользование чужими деньгами.

Как следует из материалов дела, «Бахетле-1» признало обоснованным требование в части взыскания основного долга, но взыскание процентов посчитало необоснованным. Компания сослалась на договор, который предусматривает начисление пени при просрочке оплаты. Однако арбитраж требование истца все же удовлетворил.

Кроме того, «Бахетле-1» сочло чрезмерными требования о взыскании 40 тысяч рублей, связанных с оплатой «Шоколадными мануфактурами» услуг представителя. Правда, и в этом случае арбитраж поддержал сторону истца, но уменьшил взыскиваемую сумму. В итоге Арбитражный суд Татарстана постановил взыскать с ООО «Бахетле-1» 595,8 тыс. рублей задолженности, 12 тыс. рублей пени и 20 тыс. рублей за услуги представителя и оплату госпошлины.

Между тем ООО «Бахетле-1», руководителем и бенефициаром которой является Муслима Латыпова, показало выручку почти в 4,6 млрд рублей. Этот показатель планомерно сокращается с 2019 года. Тогда выручка организации составила 7,4 млрд.

Чистая прибыль же по итогам 2023 года незначительно выросла: с 6,8 до 8 млн рублей. Но она оказывается значительно ниже уровня 2021 года, когда прибыль «Бахетле-1» составила чуть больше 52,2 млн рублей. Чистые же активы компании с 2019 по 2023 года, наоборот, выросли: с 424 до 546 млн рублей.

Артем Гафаров