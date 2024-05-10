С банкротящейся агрофирмы Мадьяровых взыскали еще 3,3 миллиона рублей из-за долгов по газу

Фото: Илья Репин

Займ от конкурентов

Как стало известно «Реальному времени», с агрофирмы «Залесный» Ильнура и его отца Нафика Мадьяровых, которая сейчас проходит процедуру банкротства, дополнительно взыскали 3,3 миллиона рублей. С иском в арбитраж к птицеводам из Больших Ключей обратился конкурент «Залесного» — птицеводческий комплекс «Ак Барс» из Пестречинского района Тататстана. Судя по материалам дела, истец в январе 2023 года дал займ «Залесному» на 3 миллиона, деньги пошли в АО «Газпром межрегионгаз Казань» по договору поставки услуг.

Договор займа предполагал, что агрофирма «Залесный» должна будет вернуть займ с процентами до 26 января 2024 года, но этого не сделала. При этом представитель ответчика пытался указать на то, что данный договор займа фактически перекрывал платежи по договору аренды между «Залесным» и «Ак Барсом». Суд этот довод не принял.

Кроме того, ответчик, возражая против иска, указал на то, что договор не был согласован с временным управляющим. Его назначили в марте 2023 года, примерно через два месяца после заключения договора, когда в агрофирме «Залесный» ввели процедуру наблюдения по иску ООО «КаМП» к агрофирме.

— Кроме того, ответчик, возражая против исковых требований, указал на отсутствие согласования договора займа с временным управляющим, взыскание штрафных санкций считает злоупотреблением правом, т.к. истцу изначально было известно о невозможности исполнения ответчиком принятых на себя обязательств, — указано в решении Арбитражного суда Татарстана.

В итоге суд встал на сторону птицеводческого компелекса «Ак Барс» и взыскал с «Залесного» в общей сумме около 3,3 миллиона рублей. Сюда вошли размер займа, проценты и госпошлина. При этом, как было сказано выше, агрофирма «Залесный» в ноябре минувшего года признана банкротом и сейчас проходит процедуру реализации имущества. Через процедуру банкроства прошли и совладельцы птицефермы — Ильнур Мадьяров и его отец Нафик.

Погубили перелетные птицы

Серьезные проблемы у агрофирмы начались даже раньше введения процедуры наблюдения или признания ее банкротом. Как писало «Реальное время», в 2020 году из-за вспышки птичьего гриппа предприятие оказалось практически уничтожено. Ущерб, который был нанесен компании, достигал 225 миллионов рублей, в то время как общие потери всех пострадавших птицеводов региона составили 230 миллионов. На восстановление фермы республиканская казна выделила 100 миллионов рублей, а остальная часть расходов превратилась в ряд долгов перед кредиторами.

Именно в агрофирме «Залесный», которая занималась мясом индейки, в 2020 году оказался самый крупный очаг птичьего гриппа. Как рассказывал начальник Главного управления ветеринарии Кабмина республики Алмаз Хисамутдинов, расследование показало, что заражение произошло из-за нарушения ветеринарно-санитарных норм. По его словам, на территории предприятия располагался пруд, в котором обитали дикие водоплавающие птицы, зараженные вирусом гриппа.

До вспышки гриппа в 2019 году чистая прибыль ООО «Залесный» составляла 56 миллионов рублей. В 2020-м размер убытка достигал 471 миллиона. После этого, согласно данным на 2021 год, прибыль достигала лишь 25 тысяч рублей. Помимо финансовых потерь работникам фермы пришлось уничтожить 175 тысяч индюшек, 85,9 тонны птицеводческой продукции, а также 35 тысяч инкубационных яиц.

225 миллионов превратились в 100

В том же декабре 2020 года начальник ГУ ветеринарии Татарстана Алмаз Хисамутдинов заявил, что за уничтоженную птицу фермерам полагается компенсация, которая будет выделена из республиканского бюджета. Выплаты затянулись на несколько месяцев из-за того, что власти не понимали, как юридически их можно оформить. Поэтому весной 2021-го ООО «Залесный» обратилось в суд с иском о взыскании 225,66 миллиона рублей из бюджета республики.

Выплаты затянулись на несколько месяцев из-за того, что власти не понимали, как юридически их можно оформить. Поэтому весной 2021 года ООО «Залесный» обратилось в Арбитражный суд Татарстана с иском о взыскании из республиканского бюджета 225,66 миллиона рублей. Однако в процессе переговоров стороны пришли к соглашению о снижении данной суммы до 100 миллионов рублей. Как пояснил сам Ильнур Мадьяров, такое решение было связано с тем, что он сам признал часть вины.

В январе 2023 года агрофирма «Залесный» сообщила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Согласно публикации компании, ее кредитором является Банк ВТБ (ПАО). Как выяснило «Реальное время», письмо нотариусу Казанского нотариального округа с просьбой разместить соответствующее заявление написал лично гендиректор предприятия Ильнур Мадьяров.

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Артем Гафаров