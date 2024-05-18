HeadHunter удвоил чистую прибыль в I квартале 2024 года

Фото: Максим Платонов

В I квартале 2024 года рекрутинговый сервис HeadHunter зафиксировал значительный рост чистой прибыли, которая увеличилась на 122,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4,9 млрд рублей. Для сравнения, в первые три месяца 2023 года чистая прибыль компании составляла 2,168 млрд рублей.

Компания объясняет такой впечатляющий рост несколькими факторами: значительным увеличением выручки, ростом доходов от процентов по депозитам на фоне увеличения остатков денежных средств и повышения процентной ставки, а также снижением налоговых расходов благодаря льготной ставке для IT-компаний, установленной на уровне 0% с 1 января 2024 года.

В январе-марте 2024 года выручка HeadHunter увеличилась на 55,4%, достигнув 8,6 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 65,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,032 млрд рублей. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA увеличилась с 54,9% до 58,3%.

Особенно заметен рост числа клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса, который по итогам первых трех месяцев достиг 278 тысяч.

В 2023 году HeadHunter зарегистрировал новую материнскую компанию — МКАО «Хэдхантер» в калининградском специальном административном районе. В январе 2024 года МКАО «Хэдхантер» провело закрытую подписку на 36 819 349 акций, что составляет 99,25% от зарегистрированной дополнительной эмиссии. В рамках оферты планируется обмен акций кипрской HeadHunter Group на акции МКАО в соотношении 1:1.



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Екатерина Петрова