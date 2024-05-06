Партнерская сеть «Халвы» в первом квартале 2024 года выросла более чем на 8 тыс. торговых точек

Партнерами «Халвы» за этот период стали такие известные бренды, как «Магнит Косметик», Fix Price и YAMAGUCHI.

Оборот платежей и количество транзакций по Халве в первом квартале года выросли на 21% и 20 % соответственно в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В первом квартале 2024 года сохраняется влияние трендов рынка ретейла, проявившихся в прошлом году. Так, продолжают расти хард-дискаунтеры, которые занимают около 8% рынка современной торговли FMCG* и активно прибавляют по количеству и объему покупок. Несмотря на то, что потребители продолжают искать способы оптимизации бюджета, о стремлении к полной экономии при совершении покупок говорить уже не приходится, говорится в исследовании «Ромир». А по данным агентства Nielseniq, реальные располагаемые доходы покупателей выросли на 4%, даже на фоне инфляции, индекс покупательского оптимизма весь прошлый год находился выше 100 пунктов, что демонстрирует готовность потребителей к дополнительным тратам.

«Один из главных трендов, оказывающий заметное влияние на игроков, — опережающий рост потребления в регионах России. Мы также наблюдаем это по тратам клиентов «Халвы» на протяжении прошлого года и первого квартала текущего. Так, по итогам прошлого года наибольший прирост по количеству транзакций и обороту платежей зафиксирован в Новосибирской области», — комментирует управляющий директор «Совкомбанка» Александр Дворский.

Эксперты «Ромир» в своем исследовании также отмечают сохранение кросс-категорийной миграции покупателей (от более дорогих сегментов к более доступным) и переключение между форматами — онлайн- и офлайн-покупок. Все более востребованными становятся доступность, удобство и возможность сравнивать цены, которые предоставляют, в первую очередь, маркетплейсы.

По данным «Ромир», помимо ассортимента продавца и уровня цен для покупателя важным критерием выбора ретейлера является лояльность к бренду. Покупатели, как никогда ранее, начинают ценить разного рода взаимодействие, в частности становятся все более популярными программы лояльности. В будущем покупатель будет отдавать предпочтение тем ретейлерам и тем игрокам на рынке, которые помимо лучшего ассортиментного и ценового предложения обеспечат персонифицированную коммуникацию.

Александр Дворский: «Халва совместно с партнерами реализует кобрендинговую программу лояльности. Мы берем на себя функцию маркетинга, продвигаем совместные регулярные акции «Халвы» и партнеров. Партнер получает не только поток новых клиентов, но и рост среднего чека и частоты покупок. Только в первом квартале года в партнерской сети отмечено около 40 млн транзакций по карте «Халва».





Существенную поддержку ретейлу оказывает банковский сектор — более половины покупок совершается с помощью кредитных средств.

По данным БКИ, в необеспеченном потребительском кредитовании впервые число держателей кредитных карт превысило количество заемщиков по кредиту наличными: к началу 2024 года число активных пользователей кредитных карт превысило 27 млн человек (+6,6 млн человек за 2023 год), количество заемщиков по кредитам наличными — 24 млн человек (за год практически не изменилось).

Для снижения закредитованности населения Банк России на протяжении прошлого года вводил более строгие макропруденциальные лимиты по кредитам с высокой долговой нагрузкой. Эти меры повлияли на средний размер выдаваемого потребительского кредита — за квартал он сократился на 35 тыс. рублей, до 138 тыс. рублей.

Александр Дворский: «Высокая кредитная ставка и ужесточение регулирования ЦБ ограничивают потребительское кредитование для большого числа потенциальных заемщиков, а это препятствует развитию сектора ретейла. «Халва» выступает инструментом поддержки и приумножения покупательской активности, концентрируя траты клиентов у партнеров».

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