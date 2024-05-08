«Татавтодор» ищет поставщика для обслуживания и ремонта транспорта за 10 млн рублей

АО «Татавтодор» ищет поставщика для технического обслуживания, ремонта и поставки оригинальных запасных частей и расходных материалов для техники.

Работы и поставка товара должны осуществляться в срок до 31 декабря 2025 года. Максимальная цена договора — 10 млн рублей.

В рамках технического задания «Татавтодора» поставщик должен осуществлять работы по ремонту и обслуживанию легкового и коммерческого транспорта марок ГАЗ (Газель), Lada, Skoda, Renault, Hyundai, Nissan, Mercedes. Работы проводятся по мере необходимости на основании заявок заказчика и должны соответствовать требованиям завода-изготовителя техники.

Поставленные товары должны быть новыми, оригинальными и соответствовать характеристикам завода-изготовителя. Поставщик обязан обеспечивать соблюдение норм техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ. Поставка товаров осуществляется путем самовывоза со склада поставщика.

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Рената Валеева