Рынок доставки готовой еды в 2024 году может увеличиться на 20—25%

Фото: Динар Фатыхов

Глава сервисов «Яндекс.Еда» и «Деливери» Евгений Анищенков прогнозирует, что объем российского рынка доставки готовой еды в 2024 году может увеличиться на 20—25% и превысить 600 млрд рублей. Он отметил, что в 2023 году рынок доставки готовой еды составил около 1,5 трлн рублей, и по внутреннему прогнозу, в 2024 году он будет расти быстрее, чем в предыдущем году.

Аналитики из Data Insight, ссылаясь на информацию от 5 мая, сообщили, что весь российский рынок онлайн-торговли, включая сервисы доставки еды и лекарств, за 2023 год вырос на 48% и достиг 7,9 трлн рублей. Прогнозы компании указывают на то, что рынок в 2024 году продолжит расти и увеличится еще на 36%, достигнув отметки в 10,7 трлн рублей. Их долгосрочные прогнозы предполагают, что к 2028 году рынок онлайн-торговли превысит 20 трлн рублей.

В сентябре 2022 года «Яндекс» приобрел Delivery Club, что также оказало влияние на позицию компании на рынке доставки готовой еды.



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Екатерина Петрова