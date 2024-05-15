Совокупный объем медиазакупок агентств вырос на 29%

Фото: Максим Платонов

Объем медиазакупок рекламных агентств в России в 2023 году увеличился на 29%, достигнув 483,9 млрд рублей. Такие данные предоставили Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) и издание Sostav.ru.

В результате этого роста рекламное агентство Mera (ранее Carat, часть рекламной группы Okkam) стало новым лидером по объемам медиазакупок в 2023 году. Их биллинг вырос на 44% по сравнению с 2022 годом, составив 41,7 млрд рублей. Это агентство ранее занимало второе место в рейтинге с результатом в 29 млрд рублей.

На втором месте в рейтинге находится агентство Media Instinct (входит в Group 1), чей объем медиазакупок также вырос на 44%, до 40,5 млрд рублей. Третье место заняло агентство «Сбермаркетинг» (входит в экосистему «Сбера»), увеличив биллинг на 62%, до 40 млрд рублей. Лидер 2022 года, агентство OMD Optimum Media (часть OMD OM Group), переместилось на четвертую позицию с ростом биллинга всего на 7%, достигнув 31,7 млрд рублей. Пятую позицию заняло агентство OOM (входит в Okkam), которое было создано в 2023 году на базе слияния агентств iProspect и People & Screens, с ростом биллинга на 32%, до 27,5 млрд рублей.

Общий рост медиазакупок агентств оказался сопоставим с динамикой всего рекламного рынка, который увеличился на 30%, до 730,7 млрд рублей. В разбивке по сегментам совокупные медиазакупки на телевидении увеличились на 18%, до 248 млрд рублей, в интернете — на 40%, до 177,5 млрд рублей, OOH-размещений (реклама вне помещений) — на 56%, до 42,6 млрд рублей, на радио — на 60,5%, до 13 млрд рублей. Однако в сегменте прессы общий биллинг медиаагентств сократился на 10% — до 2,6 млрд рублей.

Представители рекламных агентств отметили, что рост объемов медиазакупок связан с увеличением бюджетов текущих клиентов, а также привлечением новых клиентов и расширением их портфеля.



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Екатерина Петрова