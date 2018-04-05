РЖД может потерять монополию на ж/д перевозки
В Госдуму внесли законопроект, который может отменить монополию РЖД. Проектом закона предполагается допуск частных компаний на рынок пассажирских железнодорожных перевозок.
Также предлагается проводить конкурсы среди компаний за маршруты поездов и ввести рыночные цены на билеты, основывающиеся на конкуренции.
«Модель конкуренции «за маршрут» преобладает в мировой практике и доказала свою эффективность», — говорится в пояснительной записке к документу.
Система обеспечит конкуренцию между перевозчиками на этапе конкурса, по итогам которого возможно будет уменьшить размер субсидий на организацию перевозок и оптимизировать траты на систему управления.
Ранее Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
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