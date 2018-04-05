РЖД может потерять монополию на ж/д перевозки

В Госдуму внесли законопроект, который может отменить монополию РЖД. Проектом закона предполагается допуск частных компаний на рынок пассажирских железнодорожных перевозок.

Также предлагается проводить конкурсы среди компаний за маршруты поездов и ввести рыночные цены на билеты, основывающиеся на конкуренции.

«Модель конкуренции «за маршрут» преобладает в мировой практике и доказала свою эффективность», — говорится в пояснительной записке к документу.

Система обеспечит конкуренцию между перевозчиками на этапе конкурса, по итогам которого возможно будет уменьшить размер субсидий на организацию перевозок и оптимизировать траты на систему управления.

Ранее Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования.