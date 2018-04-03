Госдума приняла закон о введении невозвратных билетов на поезда

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования.

Как сообщает «Интерфакс», закон предусматривает появление тарифа, не предусматривающего получение стоимости проезда при возврате неиспользованного билета. Деньги можно будет вернуть только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи, либо в случае травмы, подтвержденной справкой, или же при отмене либо задержке отправления поезда, а также невозможности предоставить пассажиру указанное место.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что в российских поездах может появиться услуга по перевозке детей без взрослых.