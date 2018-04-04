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Башкирия вошла в топ-3 регионов по количеству обанкротившихся физлиц

19:37, 04.04.2018

Башкирия вошла в тройку регионов — лидеров по количеству физлиц, признанных банкротами за 3 месяца 2018 года. За I квартал в республике признан несостоятельным 431 человек.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), количество банкротств физлиц в Башкирии выросло вдвое (+119%) по сравнению с январем — мартом 2017-го.

По количеству обанкротившихся «физиков» РБ уступает только Москве (757 человек) и Московской области (552).

Напомним, что в России число банкротств физлиц за I квартал этого года достигло 9 тысяч случаев. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос в 1,5 раза.

Ранее сообщалось, что за 2017 год сумма долга потенциальных банкротов физлиц превысила 31,7 млрд рублей.


АналитикаЭкономикаФинансы Башкортостан
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