В Казани представили нового начальника линейного управления МВД России на транспорте

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Начальник Управления на транспорте МВД РФ по ПФО Александр Бережной представил личному составу нового руководителя Казанского линейного управления МВД РФ на транспорте — Станислава Богомолова.

Новый сотрудник будет организовывать деятельность коллектива по обеспечению безопасности пассажиров на объектах транспорта. Сам Богомолов отметил, что его задача — соблюдение законности и правопорядка, обеспечение прав и законных интересов граждан, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу транспортные полицейские активно проверяют всевозможные скопления людей и вероятность совершения в них преступления. Так, сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ смогли пронести муляж взрывчатки в казанское метро и пригородный вокзал.