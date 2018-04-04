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В Казани представили нового начальника линейного управления МВД России на транспорте

16:09, 04.04.2018
В Казани представили нового начальника линейного управления МВД России на транспорте
Фото: 16.мвд.рф

Начальник Управления на транспорте МВД РФ по ПФО Александр Бережной представил личному составу нового руководителя Казанского линейного управления МВД РФ на транспорте — Станислава Богомолова.

Новый сотрудник будет организовывать деятельность коллектива по обеспечению безопасности пассажиров на объектах транспорта. Сам Богомолов отметил, что его задача — соблюдение законности и правопорядка, обеспечение прав и законных интересов граждан, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу транспортные полицейские активно проверяют всевозможные скопления людей и вероятность совершения в них преступления. Так, сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ смогли пронести муляж взрывчатки в казанское метро и пригородный вокзал.

Справка

Станислав Богомолов родился в 1978 году.

В 2000 году закончил Нижегородский юридический институт МВД России.

С 2001 по 2017 годы занимался оперативной и руководящей работой в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Ивановской области.

С 2017 по 2018 годы – начальник Тыла УМВД России по Ивановской области.

Кандидат юридических наук.

ОбществоВласть Татарстан
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