В Казани представили нового начальника линейного управления МВД России на транспорте
Начальник Управления на транспорте МВД РФ по ПФО Александр Бережной представил личному составу нового руководителя Казанского линейного управления МВД РФ на транспорте — Станислава Богомолова.
Новый сотрудник будет организовывать деятельность коллектива по обеспечению безопасности пассажиров на объектах транспорта. Сам Богомолов отметил, что его задача — соблюдение законности и правопорядка, обеспечение прав и законных интересов граждан, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу транспортные полицейские активно проверяют всевозможные скопления людей и вероятность совершения в них преступления. Так, сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ смогли пронести муляж взрывчатки в казанское метро и пригородный вокзал.
Справка
Станислав Богомолов родился в 1978 году.
В 2000 году закончил Нижегородский юридический институт МВД России.
С 2001 по 2017 годы занимался оперативной и руководящей работой в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями УМВД России по Ивановской области.
С 2017 по 2018 годы – начальник Тыла УМВД России по Ивановской области.
Кандидат юридических наук.
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