Путин прибыл с двухдневным визитом в Анкару

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Анкару для переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сегодня пройдет заседание Совета сотрудничества высшего уровня, также президенты двух стран примут участие в церемонии заливки первого бетона на АЭС «Аккую». Первый энергоблок АЭС в Турции должен быть пущен в 2023 году.

Завтра, 4 апреля, по сирийской тематике пройдет трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана, сообщает «РИА Новости».



Напомним, прошлая встреча в Анкаре состоялась 28 сентября прошлого года. Одним из важнейших вопросов сотрудничества Москвы и Анкары тогда была поставка ракетных комплексов С-400.