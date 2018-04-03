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Путин прибыл с двухдневным визитом в Анкару

16:53, 03.04.2018 1
Путин прибыл с двухдневным визитом в Анкару
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Анкару для переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сегодня пройдет заседание Совета сотрудничества высшего уровня, также президенты двух стран примут участие в церемонии заливки первого бетона на АЭС «Аккую». Первый энергоблок АЭС в Турции должен быть пущен в 2023 году.

Завтра, 4 апреля, по сирийской тематике пройдет трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана, сообщает «РИА Новости».

Напомним, прошлая встреча в Анкаре состоялась 28 сентября прошлого года. Одним из важнейших вопросов сотрудничества Москвы и Анкары тогда была поставка ракетных комплексов С-400.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Россия+Турция ( вес Тюркистан)+Иран+Япония = СуперСоюз! Америка,Китай,Евросоюз= отдыхают!
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