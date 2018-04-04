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В Уфу вернулись первые лебеди-шипуны

13:49, 04.04.2018
В Уфу вернулись первые лебеди-шипуны
Фото: ufabirds.ru/Ксения Скамай

В столице Башкирии орнитологи заметили первых лебедей-шипунов. Птицы вернулись в Уфу после долгой зимовки.

«Четыре особи лебедя-шипуна — три взрослых и один молодой — встречены 2 апреля возле набережной реки Уфы, в микрорайоне Сипайлово в Уфе», — сообщается на сайте проекта «Атлас птиц Уфы».

В этом году первые лебеди замечены в Башкирии раньше обычного. До этого самый ранний прилет этих птиц в республику был зафиксирован 19 апреля.

Отмечается, что этой зимой в республике остались зимовать три семьи лебедей-шипунов. Их заметили в Салавате, Стерлитамаке и Давлеканово. На территорию Башкирии лебеди-шипуны прилетают, не дождавшись, пока водоемы полностью очистятся ото льда. Осенние миграции птиц проходят поздно.

Общество Башкортостан
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