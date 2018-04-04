Самый дорогой загородный дом в Кирове стоит 50 миллионов рублей

Аналитики представили отчет по рынку жилой загородной недвижимости в марте 2018 года. Согласно ему, самый дорогой дом стоит 50 млн рублей.

При этом самый дешевый объект оценивается в 80 тыс. рублей, говорится в исследовании портала rekirov.ru. Средняя стоимость дома составляет 4 млн рублей, средняя цена за 1 кв. м — 23 тыс. рублей.

Цены на дачи варьируются от 40 тыс. до 4,5 млн рублей при средней цене 1 кв. м в 10,7 тыс. рублей.

Средняя стоимость загородного коттеджа составляет 8,1 млн рублей, при этом самый дорогой коттедж оценивается в 40 млн рублей. Цена 1 кв. м в таком виде недвижимости составляет 29,2 тыс. рублей.

В ходе исследования было изучено 1686 объектов, из которых 876 домов, 505 дач и 305 коттеджей.

Напомним, что по итогам февраля самая дорогая квартира в Кирове сдается за 40 тыс. рублей в месяц.