Семак продлил контракт с «Уфой» на 2 года

Футбольный клуб «Уфа» объявил о заключении нового соглашения с главным тренером команды Сергеем Семаком.

Башкирский клуб продлил контракт с 42-летним специалистом на 2 года.

В сообщении отмечается, что Семак возглавил «Уфу» в декабре 2016-го. Сезон-2016/17 команда завершила в РФПЛ на рекордной для себя 7-й позиции.

После 24 туров текущего турнира «Уфа» занимает 6-е место.

Напомним, ранее уфимский клуб в рамках 24-го тура РФПЛ уступил у себя дома питерскому «Зениту» 1:2.