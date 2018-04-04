Арбитраж РТ признал недействительными две сделки «Татфондбанка» почти на полмиллиарда рублей

Арбитражный суд Татарстана признал недействительными две сделки ПАО «Татфондбанк» на сумму 488,4 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Так, суд восстановил обязательства ООО «Дрожжановский элеватор» на 485,5 млн рублей. Также АС РТ взыскал с АО «Банк «Советский» 2,9 млн рублей в пользу ТФБ и обязал кредитную организацию уплатить проценты на эту сумму.

Еще по четырем заявлениям о признании сделок недействительными АСВ было отказано. Три из них касаются операций между «Татфондбанком» и физическими лицами на общую сумму порядка 30 млн рублей и 458 тыс. долларов.

Ранее АСВ отказалось от требований к вкладчикам «Татфондбанка» на сумму более 5 млн рублей.