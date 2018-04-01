АСВ отказалось от требований к вкладчикам «Татфондбанка» на сумму более 5 миллионов рублей

Фото: пресс-служба ПАО "Татфондбанк"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) отказалось от требований к вкладчикам «Татфондбанка» на сумму более 5 млн рублей.

Оспариваться не будут:

— банковские операции по досрочному возврату физическому лицу вкладов в размере 1 543 189,29 руб. и 426 423, 77 руб.;

— банковская операция по переводу 3 175 000 руб. со счета, открытого в Банке.

Арбитражный суд Татарстана принял отказ и прекратил производство по спорам.

Ранее АСВ отказалось от требований еще к шести вкладчикам «Татфондбанка» на сумму 81 миллион рублей.