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Госдеп США предложил России прислать замену высланным дипломатам

09:58, 04.04.2018
Госдеп США предложил России прислать замену высланным дипломатам
Фото: mil.ru

Россия может прислать замену 60 дипломатам, которые были высланы из Соединенных Штатов. Об этом пишет Yahoo News со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Российское правительство по-прежнему вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в дипмиссии», — заявил он, уточнив, что каждый запрос будет рассматриваться отдельно.

При этом Вашингтон исходит из того, что Москва в этом случае также примет новых американских дипломатов взамен высылаемых.

«Российская Федерация не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников нашей дипломатической миссии», — рассказали в Госдепе.

Напомним, что 26 марта США приняли решение о высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по «делу Скрипаля». Россия в ответ обязала 60 американских дипломатов покинуть страну и закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге.

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