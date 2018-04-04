Госдеп США предложил России прислать замену высланным дипломатам

Россия может прислать замену 60 дипломатам, которые были высланы из Соединенных Штатов. Об этом пишет Yahoo News со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Российское правительство по-прежнему вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в дипмиссии», — заявил он, уточнив, что каждый запрос будет рассматриваться отдельно.



При этом Вашингтон исходит из того, что Москва в этом случае также примет новых американских дипломатов взамен высылаемых.

«Российская Федерация не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников нашей дипломатической миссии», — рассказали в Госдепе.

Напомним, что 26 марта США приняли решение о высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по «делу Скрипаля». Россия в ответ обязала 60 американских дипломатов покинуть страну и закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге.

