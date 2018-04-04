Российским бизнесменам с июля могут разрешить регистрацию без офиса

Минэкономики России разрабатывает законопроект, в соответствии с которым новые юридические лица смогут использовать адреса отделений почтовой связи в качестве своих адресов при регистрации. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас из-за требования указывать адрес регистрации компании несут издержки на аренду помещений. Принятие законопроекта позволит снизить затраты при регистрации, а взаимодействовать с органами власти можно будет через отделения почты, пишут «Ведомости».

Однако в таком случае для банков адрес почты может оказаться недостаточным для открытия счета. Кроме того, нововведение увеличит риски создания фирм-однодневок, считают эксперты.

Предполагается, что закон, позволяющий юрлицам использовать адреса отделений почтовой связи в качестве своих адресов при регистрации, вступит в силу с июля 2018 года.



Ранее стало известно, что российские предприниматели с 2019 года смогут удаленно открывать счета и получать кредиты в банках.