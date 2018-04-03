Российские предприниматели с 2019 года смогут удаленно открывать счета и получать кредиты в банках

В России представители компаний смогут удаленно открывать в банках счета и получать кредиты с 2019 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на близкий к ЦБ источник и двух банкиров.

Для этого предпринимателям достаточно будет связаться с кредитной организацией по скайпу или телефону. Клиент предоставит банку нотариально подтвержденную доверенность, что он является официальным представителем компании. Банк для сверки биометрических параметров бизнесмена запросит информацию в единой биометрической системе (ЕБС).



В случае успешной идентификации банк сможет открыть счет компании или выдать ей кредит. Сейчас представителям юрлиц для этого обязательно нужно прийти в отделение банка.

Эксперты отмечают, что нововведение будет полезно тем, кто ведет бизнес в отдаленных регионах.

В конце прошлого года Совет Федерации одобрил закон, внедряющий механизм удаленной идентификации физических лиц, который позволит дистанционно открывать счета в банках. Закон вступит в силу летом этого года.