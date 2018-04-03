Росавтодор готов потратить на содержание трассы Уфа – Оренбург 2 миллиарда рублей

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» (структура Росавтодора) объявило два тендера на содержание дороги Уфа — Оренбург. В сумме начальная цена контрактов составит около 2,18 млрд рублей.

Аукционы планируется провести 3 мая, следует из сообщений на портале госзакупок.

Первый тендер предполагает содержание участка дороги с 16-го по 112-й км. Второй тендер относится к участку со 112-го до 280-го км.

Согласно документации, исполнитель будет следить за состоянием трассы до 30 августа 2023 года. Техзадание предполагает большое количество пунктов: подрядчик должен будет не только ремонтировать покрытие и отвечать за дорожные объекты, но и ликвидировать последствия ДТП и работать с дорожными камерами.

Ранее сообщалось, что Росавтодор готов потратить на ремонт дороги Уфа — Оренбург 1,3 миллиарда рублей.