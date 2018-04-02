Росавтодор готов потратить на ремонт дороги Уфа — Оренбург 1,3 миллиарда рублей

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» (структура Росавтодора) объявило тендер на ремонт участка дороги Уфа — Оренбург. Начальная цена контракта составляет 1,29 млрд рублей.

Протяженность реконструируемого участка автотрассы равняется 15,023 км, передает «Интерфакс».

Первый этап ремонта планируется завершить 23 октября этого года, второй — 23 октября 2019 года.

Заявки для участия в торгах принимаются до 3 мая включительно, итоги аукциона планируется подвести 11 мая.

Напомним, в марте Росавтодор уже объявил тендер на ремонт ряда дорог в Оренбургской области за 300 млн рублей. О намерении расширить трассу Уфа — Оренбург до четырех полос также уже сообщалось.