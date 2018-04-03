В России предлагают ввести новый вид ключевой ставки ЦБ

Сегодня на съезде Ассоциации российских банков ее президент Гарегин Тосунян предложил ввести новый подвид ключевой ставки — «инвестиционную ставку» Банка России.

«Мы, безусловно, поддерживаем курс на последовательное снижение ключевой ставки Банка России в условиях низкой инфляции. Однако положительный эффект от снижения ставок будет более заметен, если эта динамика будет сопровождаться более активным инвестиционным кредитованием, доля которого в России сегодня ничтожно мала — не более 8%. Для достижения этой цели мы предлагаем ввести новый вид ключевой ставки — «инвестиционную ставку» Банка России», — предложил Гарегин Тосунян.

В этом случае у кредитных организаций появятся ресурсы для целевого кредитования инвестиционных проектов. Процентная ставка по таким кредитам не должна превышать целевой уровень инфляции 4% годовых, а маржа банка-оператора не должна превышать 1,5% годовых, поясняют в АРБ.

Ранее в интервью «Реальному времени» президент АРБ рассказывал о зачистке рынка и отвечал на упреки Эльвиры Набиуллиной.