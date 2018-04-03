Комитет Госдумы РФ по регламенту и контролю займется избирательным законодательством
Вопросами избирательного законодательства в Госдуме со следующей недели будет заниматься комитет по регламенту и контролю. Такие полномочия перейдут к нему от комитета по законодательству и госстроительству.
По словам главы комитета по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова, сейчас у комитета самая большая нагрузка в Госдуме, а ее перераспределение позволит сосредоточиться на разработке кодексов.
По информации «Коммерсанта», инициатором передачи вопросов избирательного законодательства в другой комитет стал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Член комитета по законодательству от ЛДПР Сергей Иванов рассказал, что решение о передаче вопросов избирательного законодательства принимали без обсуждения и согласования с членами его комитета.
Политолог Андрей Колядин считает, что Володину могло не понравиться сотрудничество Крашенинникова с Кремлем.
«Не удивлюсь, что Вячеслав Володин способен вознегодовать по поводу Павла Крашенинникова из-за его близости нынешнему внутриполитическому блоку Кремля. Подобную реакцию я уже видел у Володина к коллегам-сурковцам», — отметил Колядин.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать министерство новых технологий и виртуальной реальности.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
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