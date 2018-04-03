Комитет Госдумы РФ по регламенту и контролю займется избирательным законодательством

Вопросами избирательного законодательства в Госдуме со следующей недели будет заниматься комитет по регламенту и контролю. Такие полномочия перейдут к нему от комитета по законодательству и госстроительству.

По словам главы комитета по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова, сейчас у комитета самая большая нагрузка в Госдуме, а ее перераспределение позволит сосредоточиться на разработке кодексов.

По информации «Коммерсанта», инициатором передачи вопросов избирательного законодательства в другой комитет стал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Член комитета по законодательству от ЛДПР Сергей Иванов рассказал, что решение о передаче вопросов избирательного законодательства принимали без обсуждения и согласования с членами его комитета.



Политолог Андрей Колядин считает, что Володину могло не понравиться сотрудничество Крашенинникова с Кремлем.

«Не удивлюсь, что Вячеслав Володин способен вознегодовать по поводу Павла Крашенинникова из-за его близости нынешнему внутриполитическому блоку Кремля. Подобную реакцию я уже видел у Володина к коллегам-сурковцам», — отметил Колядин.



Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать министерство новых технологий и виртуальной реальности.