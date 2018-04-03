Цукерберг: на решение проблем безопасности в Facebook уйдет несколько лет

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что понадобится как минимум несколько лет, чтобы решить проблемы с безопасностью данных в Facebook.



«Я хотел бы, чтобы мы это преодолели, но это займет несколько лет. Хотел бы я сказать, что мы решим все эти проблемы через 3 или 6 месяцев, но реальность в том, что решение некоторых из этих вопросов займет более длинный период времени», — заявил Цукерберг в интервью изданию Vox.

На данный момент над обеспечением безопасности информации в компании работает около 14 тысяч человек. Цукерберг пояснил, что штат отдела планируют расширить до 20 тысяч человек к концу года.

Ранее Facebook объявил об изменениях в настройках конфиденциальности, которые должны помочь пользователям контролировать свои данные.

Напомним, меры спровоцировал скандал с утечкой данных пользователей Facebook.

