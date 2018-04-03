В ОДКБ договорятся о сотрудничестве против нелегальной миграции

Страны Организации договора коллективной безопасности подготовили соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией. Документ примут в ближайшее время.

«Сейчас мы подготовили в соответствии с решением и указанием глав государств соглашение о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в сфере противодействия незаконной миграции. Вероятность его согласования и принятия очень большая», — цитирует «РИА Новости» заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова.

По словам Семерикова, с 2006 года в рамках операции «Нелегал» стран ОДКБ было задержано свыше 3 тыс. лиц, находящихся в международном розыске.

По итогам 2017 года пресекли свыше 170 тыс. нарушений миграционного законодательства, возбуждено более 44,6 тыс. уголовных дел за организацию незаконной миграции. При этом 119 уголовных дел — за торговлю людьми.

Ранее сообщалось, что на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ представят концепцию, согласно которой общественно-политические и спортивные мероприятия международного уровня смогут получать специальный правовой статус, позволяющий обеспечивать их безопасность даже с привлечением армии.