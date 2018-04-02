При взрыве в Ереване пострадали трое россиян

В числе пострадавших при взрыве, который произошел в центре Еревана, числятся граждане России и Ирана. Об этом сообщил подполковник МЧС Армении Тигран Восканян.

Как сообщает МЧС Армении, госпитализированы шестилетний Рудольф Маркосян, восьмилетняя Рубина Маркосян, 19-летняя Заруи Меликян, 15-летние граждане России Алена Агапова, Лиза Абрамова и Ярослав Любенко, 24-летние граждане Ирана Эрик Ашугян и Зейна Хусейни.

«В общей сложности пострадали девять человек, все они госпитализированы, среди пострадавших есть дети и подростки от шести до 16 лет, жизни девочки восьми лет угрожает опасность», — цитирует Восканяна «Интерфакс».

Ранее стало известно, что в ресторане в центре Еревана произошел взрыв кислородного баллона. По последним данным, в больницу доставлены девять пострадавших.