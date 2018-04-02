В результате взрыва в Ереване пострадали девять человек

Взрыв произошел в центре Еревана в ресторане «Бургер Кинг», девять человек пострадали.



На место ЧП выехали четыре боевых расчета. Причины выясняются.



«По предварительным данным, на кухне взорвался кислородный баллон. Девять человек пострадали. Среди пострадавших есть иностранцы. Погибших нет», — передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Армении.



Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, сообщение о взрыве поступило в 19.44 по московскому времени.



Ранее СМИ сообщили, что Татарстан попал в список регионов, наиболее уязвимых для пожаров на соцобъектах, а также в список регионов РФ с высоким уровнем риска взрывов бытового газа.

