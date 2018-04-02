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Россельхознадзор может запретить ввоз картофеля из Белоруссии из-за реэкспорта

20:35, 02.04.2018
Россельхознадзор может запретить ввоз картофеля из Белоруссии из-за реэкспорта
Фото: pixabay.com

Россельхознадзор может временно ограничить ввоз картофеля из Белоруссии из-за реэкспорта из Египта.

Специалисты ведомства обнаружили 30 марта в поставленных в Россию 18 тоннах картофеля маркировку, подтверждающую египетское происхождение картофеля. Полученный груз Россельхознадзор вернет в Белоруссию.

«В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля продовольственного происхождением Республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, с 16 марта Россельхознадзор запретил ввоз египетского картофеля в Россию.

Ранее власти Белоруссии предложили России создать единый продовольственный рынок.

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