В Оренбурге закрыли дело экс-министра спорта после взыскания с него 46 миллионов рублей

В Оренбургской области завершено уголовное преследование бывшего министра спорта региона Олега Пивунова. Общая сумма штрафов и компенсаций, выплаченных экс-чиновником, составила 46 млн рублей.

По версии следствия, с 2011-го по 2015 год Пивунов, будучи директором СК «Южный Урал», не указывал достоверные сведения в налоговых декларациях. Он обвинялся в уклонении от уплаты налогов, передает ria56.ru.

Однако после полного погашения долгов перед бюджетом РФ было принято решение о прекращении уголовного дела.

Напомним, что в августе 2017 года Пивунов спас утопающую, находясь под домашним арестом. Он заметил тонущую 18-летнюю девушку во время прогулки по берегу Урала.