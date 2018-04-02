Прибыль уфимского ЦУМа сократилась втрое — до 2,4 миллиона рублей

По итогам 2017 года уфимское ОАО «ЦУМ» получило прибыль в размере 2,4 млн рублей. По сравнению с 2017 годом прибыль упала в 3 раза.

Согласно отчетности компании, опубликованной на портале раскрытия информации, выручка ЦУМа сократилась до 36,6 млн рублей.

При этом выросли управленческие расходы. Их размер в 2017-м составил 19,6 млн рублей, а в 2018-м поднялся до 20,6 млн.

Проценты к уплате выросли почти в 10 раз, до 12,4 млн рублей. При этом прочие доходы также увеличились в 26 раз — до 6,9 млн рублей.

Напомним, что ранее здание уфимского ЦУМа принадлежало казанскому банку «Спурт». Однако в 2016 году кредитная организация выставила объект на торги за 450 млн рублей.