Новости бизнеса

22:00 МСК
Новости раздела
Бизнес

Прибыль уфимского ЦУМа сократилась втрое — до 2,4 миллиона рублей

18:13, 02.04.2018 1
Прибыль уфимского ЦУМа сократилась втрое — до 2,4 миллиона рублей
Фото: wikimedia.org/Zmrzlinax42

По итогам 2017 года уфимское ОАО «ЦУМ» получило прибыль в размере 2,4 млн рублей. По сравнению с 2017 годом прибыль упала в 3 раза.

Согласно отчетности компании, опубликованной на портале раскрытия информации, выручка ЦУМа сократилась до 36,6 млн рублей.

При этом выросли управленческие расходы. Их размер в 2017-м составил 19,6 млн рублей, а в 2018-м поднялся до 20,6 млн.

Проценты к уплате выросли почти в 10 раз, до 12,4 млн рублей. При этом прочие доходы также увеличились в 26 раз — до 6,9 млн рублей.

Напомним, что ранее здание уфимского ЦУМа принадлежало казанскому банку «Спурт». Однако в 2016 году кредитная организация выставила объект на торги за 450 млн рублей.

Бизнес Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    такое здание в уфе можно построить за 150млн руб
    с учетом необходимых комуникаций,систем пожаротушения и стоянки
    да и это здание больше на офисный центр похоже
    и стоянки нет
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан