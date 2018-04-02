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Прокуратура РТ просит смягчить меру пресечения главе «ФОНа» Анатолию Ливаде

18:07, 02.04.2018 8
Прокуратура РТ просит смягчить меру пресечения главе «ФОНа» Анатолию Ливаде
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Прокуратура Татарстана добивается смягчения меры пресечения в отношении руководителя группы компаний «ФОН» Анатолия Ливады. Требование выдвинуто в связи с завершением предварительного следствия и отсутствием оснований для дальнейшего содержания обвиняемого под стражей.

Кроме того, дальнейшее лишение его свободы противоречит требованиям федерального законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее аналогичные требования были внесены в адрес руководителя следственного органа первым заместителем прокурора республики, но были отклонены.

Напомним, Верховный суд РТ принял решение продлить срок ареста гендиректора «ФОНа» Анатолия Ливады до 13 мая.

Происшествия Татарстан
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    еще бы, сынок Ливады в Кировской прокуратуре служит
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    Анонимно 02 апр
    Отнюдь ему это не помогло. Несколько раз арест продлевали. Так что глупости не говорите. Конспирологии
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  • Анонимно 02 апр
    Нарушение закона. Как суд может продлевать арест, если даже гос обвинение просит смегчить меру. Обвинения нет, а человек сидит. Следствие завершено, зачем ливаду держать. Он что маньяк или убийца) или сбежит за бугор без загнан паспорта)
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  • Анонимно 02 апр
    лишение его свободы противоречит требованиям федерального законодательства. Пора бы суду задуматься... так и работы лишиться можно и молоточком стучать.
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    Анонимно 03 апр
    Что Вы тут раскудахтались! Не Вам решать сидеть ему или нет. Суд знает что делает.
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    Анонимно 03 апр
    Как можно человека незаконно держать по арестом. Суд ведёт себя как марионетка. Ливада дома должен строить а не в сизо сидеть!
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  • Анонимно 03 апр
    На деле Ливады. Видно кто нужен, когда нужен и не нужен вовсе когда есть свои. Параллель с Мусиным видна сильно.
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  • Анонимно 03 апр
    Дольщикам нужен собственник и поддержка властей. Что мы видем власть легко запрягает, а вот на дальние дистации совсем не едет. Вопросы так и не решены 3,4 дома мчс стоят без решения. Терпение и деньги дольщиков заканчиваются.
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