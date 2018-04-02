Прокуратура РТ просит смягчить меру пресечения главе «ФОНа» Анатолию Ливаде

Прокуратура Татарстана добивается смягчения меры пресечения в отношении руководителя группы компаний «ФОН» Анатолия Ливады. Требование выдвинуто в связи с завершением предварительного следствия и отсутствием оснований для дальнейшего содержания обвиняемого под стражей.

Кроме того, дальнейшее лишение его свободы противоречит требованиям федерального законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее аналогичные требования были внесены в адрес руководителя следственного органа первым заместителем прокурора республики, но были отклонены.



Напомним, Верховный суд РТ принял решение продлить срок ареста гендиректора «ФОНа» Анатолия Ливады до 13 мая.

