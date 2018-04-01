Адвокаты обжалуют решение Украины об аресте судна «Норд»

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Вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко заявил, что адвокаты обжалуют арест российского сейнера «Норд», санкции на который выдал украинский суд.

Он отметил, что власти России уже работают над возвращением задержанных моряков на родину, однако украинская сторона ведет себя некорректно, нарушая международные нормы и правила, сообщают «Известия».

Напомним, украинские пограничники задержали «Норд» 25 марта, несмотря на то, что судно зарегистрировано в Крыму и шло под российским флагом. Суд наложил арест на «Норд» в пятницу, 30 марта.