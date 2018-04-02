В России стали реже покупать крокодилов

За 10 лет в России продали почти тысячу крокодилов. В последние два года интерес к хищникам стал падать, сообщили «Реальному времени» в компании Avito.

Первого хищника через сайт объявлений удалось продать в августе 2009 года за 15 тысяч рублей. До конца того же года состоялось еще девять подобных сделок. К 2015 году эта цифра выросла до 176.

Тогда россияне были готовы отдавать за крокодила 150 тыс. рублей (сумма сделки в Краснодаре), более 160 тыс. рублей (в Иркутске) или даже 340 тыс. рублей (в Саратове). Средняя стоимость этих животных в России чуть меньше 18 тыс. рублей.

Так, в прошлом году внимание к крокодилам со стороны жителей Санкт-Петербурга снизилось на 52% по сравнению с данными пикового 2015 года. Жители Казани, Иркутска, Волгограда и Красноярска в 2017 году отказались от подобных покупок.

В Avito рассказали, что сейчас растут продажи кубинских тараканов, йеменского хамелеона, гигантских улиток ахатин размером с голову ребенка.