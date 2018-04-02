Беспилотник «Почты России» разбился о стену дома из-за отключения электронного оборудования

В компании «Рудрон/Экспедитор 3М», чей беспилотник доставлял посылку от «Почты России» и разбился о стену дома в Бурятии, сообщили, что крушение БПЛА произошло из-за нештатного отключения электронного оборудования.

«При тестовом запуске беспилотного летательного аппарата в Республике Бурятия произошло нештатное отключение электронного оборудования. Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных», — говорится в комментарии компании, который есть в распоряжении «Реального времени».

Ранее сообщалось, что в Бурятии почти сразу после взлета потерпел крушение первый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Почты России». В результате инцидента никто не пострадал. Однако сам беспилотник оказался сильно поврежден. В «Почте России» уточнили, что разбившийся беспилотник принадлежал компании «Рудрон/Экспедитор 3М», которая и организовала испытания по доставке посылки дроном. «Почта России» участвовала в испытаниях в качестве гостя.