Смета расходов «Спурт Банка» на II квартал составит 75,8 млн рублей

Конкурсный управляющий «Спурт Банка», Агентство по страхованию вкладов (АСВ), опубликовал смету текущих расходов на проведение мероприятий конкурсного производства в кредитной организации на II квартал 2018 года. Она составит 75,8 млн рублей.

Так, на административно-хозяйственные расходы направят 65,1 млн рублей, а на расходы по содержанию аппарата — 10,8 млн, говорится в сообщении АСВ.

Напомним, что в I квартале 2018 года смета текущих расходов на конкурсное производство в «Спурт Банке» составила 80,2 млн рублей.