В Татарстане за «взятку под силовиков» задержали риелтора

В Набережных Челнах возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. По версии следствия, некий риелтор Шакиров обещал помощь сотрудников правоохранительных органов, якобы готовых за 5 млн рублей содействовать в освобождении из-под стражи ранее задержанного адвоката Расиха Галимуллина.

Как утверждают источники «Реального времени», предложение о передаче вознаграждения получила адвокат Галимуллина, которая сообщила о нем в правоохранительные органы. Оперативной разработкой занялись сотрудники ФСБ, и 26 марта после получения первого транша в 3 млн рублей Шакиров был задержан.

Напомним, ранее сам адвокат Галимуллин стал фигурантом дела о посредничестве во взятке на 3 млн рублей.