Татарстан попал в список регионов, наиболее уязвимых для пожаров на соцобъектах

В 2018 году высокий риск пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей прогнозируется более чем в 30 регионах России, в том числе и в Татарстане. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр «Антистихия».

В список попали еще три региона Приволжского федерального округа — Пермский край, Нижегородская и Самарская области.

Отмечается, что в этом году ожидается сохранение положительной динамики снижения количества техногенных пожаров и погибших при них по сравнению с 2017 годом на 1—2%.

Ранее Татарстан попал в список регионов РФ с высоким уровнем риска взрывов бытового газа.