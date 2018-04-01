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Татарстан попал в список регионов, наиболее уязвимых для пожаров на соцобъектах

23:12, 01.04.2018 1

В 2018 году высокий риск пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей прогнозируется более чем в 30 регионах России, в том числе и в Татарстане. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр «Антистихия».

В список попали еще три региона Приволжского федерального округа — Пермский край, Нижегородская и Самарская области.

Отмечается, что в этом году ожидается сохранение положительной динамики снижения количества техногенных пожаров и погибших при них по сравнению с 2017 годом на 1—2%.

Ранее Татарстан попал в список регионов РФ с высоким уровнем риска взрывов бытового газа.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    Азнакаево во многих школах полы до сих пор деревянные на сиенах масленные краски. это опасно . но мчс подписывабт разрешения.
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