Татарстан попал в список регионов РФ с высоким уровнем риска взрывов бытового газа

На территории Татарстана сохраняется высокий риск взрывов бытового газа в 2018 году. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на центр «Антистихия».



Из регионов Приволжского федерального округа также упоминаются Самарская, Саратовская, Нижегородская области, Башкирия и Пермский край.

Всего в зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 млн россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5—2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 млрд рублей.

Напомним, что в прошлом году президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить безопасность газоснабжения жилых домов Татарстана после трагедии в Ижевске, где 9 ноября 2017 года из-за взрыва газа обрушилась часть 9-этажного жилого дома, в результате чего погибли семь человек, также есть пострадавшие.