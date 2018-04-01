В России предложили проверять видеоигры и фильмы для детей на соответствие нравственным нормам

Фото: Максим Платонов

В России предложили создать аналитический совет, который бы оценивал влияние предназначенной для детей продукции на их развитие. Особое внимание будет уделено видеоиграм и фильмам.

Соответствующее предложение внесено в план мероприятий, проводимых в рамках программы «Десятилетие детства». Его автором выступила член Общественной палаты Элина Жгутова.



«Необходимость создания такого совета назрела давно. Родители возмущены тем, какие товары поступают на прилавки магазинов. Если материальная продукция еще хоть как-то контролируется, то нематериальная — фильмы, видеоигры — почти нет», — рассказала она RT.

По ее словам, продукцию будут оценивать с точки зрения воспитания, «а не только образования и развлечения».

Планируется, что экспертные группы будут созданы на базе Минпромторга, Минобрнауки и Минкультуры РФ, пишет RT.

Ранее сообщалось, что ВОЗ намерена официально признать психическим расстройством зависимость от видеоигр.