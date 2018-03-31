СМИ: завтра Аман Тулеев объявит об уходе с поста губернатора Кемеровской области

Завтра, 1 апреля, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев может объявить об отставке по собственному желанию. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источник, близкий к администрации региона.

По словам собеседника издания, возможная отставка Тулеева будет носить мягкий характер: губернатор сам обратится к жителям области и заявит об уходе на пенсию. Исполняющим обязанности главы региона будет назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев.

Слухи об уходе Тулеева, которые циркулируют с прошлого года, усилились после того, как произошел пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. При этом власти Кемеровской области не располагают информацией о возможных кадровых решениях в отношении главы региона.