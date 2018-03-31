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СМИ: завтра Аман Тулеев объявит об уходе с поста губернатора Кемеровской области

22:26, 31.03.2018 2
СМИ: завтра Аман Тулеев объявит об уходе с поста губернатора Кемеровской области
Фото: kremlin.ru

Завтра, 1 апреля, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев может объявить об отставке по собственному желанию. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источник, близкий к администрации региона.

По словам собеседника издания, возможная отставка Тулеева будет носить мягкий характер: губернатор сам обратится к жителям области и заявит об уходе на пенсию. Исполняющим обязанности главы региона будет назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев.

Слухи об уходе Тулеева, которые циркулируют с прошлого года, усилились после того, как произошел пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. При этом власти Кемеровской области не располагают информацией о возможных кадровых решениях в отношении главы региона.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    Первоапрельская шутка!!!
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  • Анонимно 01 апр
    В стране траур в областиЮи в городе траур по погибшим !!!!..А тут так шутить!?..Кощунство и не уважение к родственникам погибших!!!!
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